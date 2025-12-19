English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಡಾಲರ್‌ ಎದುರು ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ! ಒಂದು ಭಾರಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್.‌..

Omani Rial Value in India: ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತೇವೆ? ಹೇಗೆ ದುಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಮಿಲೇನಿಯರ್‌ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 19, 2025, 08:37 AM IST
  • ಇದು ಭಾರತೀಯರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ದೇಶ.
  • ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಕಡು ಬಡವನೂ ಸಹ ಲಕ್ಪತಿ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ಡಾಲರ್‌ ಎದುರು ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ! ಒಂದು ಭಾರಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್.‌..

Currency Value in India: ಒಂದೆಡೆ ಡಾಲರ್‌ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಚಿಂತೆಯುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಮಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೃದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಡುವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.. ಅದೇನೆಂದರೆ ಒಮಾನ್ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ. 

ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ INR ಕೋಡ್ ಬಳಸುವಂತೆ ಒಮಾನ್ ದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆನ್ಸಿ ಒಮಾನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗೆ OMR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕರೆನ್ಸಿ ಒಮಾನಿ ರಿಯಾಲ್ ಅನ್ನು ಒಮಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್ ದೇಶದ ಒಮಾನಿ ರಿಯಾಲ್ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. 

ನೀವು ಒಂದು ಒಮಾನಿ ರಿಯಾಲ್ ಅನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ 235 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು 500 ಒಮಾನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1,17,549 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಒಂದೊಂದು ಒಮಾನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ 43 ಸಾವಿರ ಒಮಾನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬಂಗಾರ ಬಲು ದುಬಾರಿ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

ಒಮಾನ್ ದೇಶ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. 2024ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯರು ಒಮಾನ್ ದೇಶದ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯರು ಒಮಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಭಾರತೀಯರು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಹಣವನ್ನೂ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಣ ಕಳಿಸುವ ವಿದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಒಮಾನ್ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ಒಂದೊಂದು ಒಮಾನಿ ರಿಯಾಲ್ ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ಪೋಷಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗೆ, ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ 2024ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ವರದಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬರುವುದು ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ (27.7%). ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (19.%), ನಂತರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ (10.8%),  ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ (6.7%), ಸಿಂಗಾಪುರ್ (6.6%), ಕುವೈತ್ (3.9%) ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ (3.8%) ದೇಶಗಳಿವೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಮಾನ್ ಕೂಡ ಶೇಕಡಾ 2.5ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ: ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮಾಹಿತಿ..

ಒಮಾನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿ ಇದೆ. ಒಮಾನಿ ರಿಯಾಲ್ ವಿಶ್ವದ ಬಲಿಷ್ಠ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಮಾನ್ ದೇಶದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿರವಾದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಮಾನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಬಂದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಪತಿ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ.

