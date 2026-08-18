ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅನಿಲ ಬಳಕೆದಾರರು e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೊದಲು ಆಗಸ್ಟ್ 16ರವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಗಡುವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು ಭಾರೀ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ LPG e-KYC ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಪಿಜಿ e-KYC ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ? ಇದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಎಲ್ಪಿಜಿ e-KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ಎಲ್ಪಿಜಿ e-KYC ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕಾಳಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಪಿಜಿ e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಎಲ್ಪಿಜಿ e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ನೀವು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಪಿಜಿ e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣವೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಪಿಜಿ e-KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ನೀವು ಯಾವುದೇ ತೈಲ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಎಂದರೆ ಇಂಡೇನ್, ಎಚ್ಪಿ, ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ e-KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ..
ಇಂಡೇನ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ e-KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:-
ಹಂತ-1 : ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ಡಿ ಎಂಬ ಎರಡೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಂತ-2 : ಆಧಾರ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ಡಿ ಆಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.
ಹಂತ-3 : ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್/ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಹಾಕಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರಿ.
ಹಂತ-4 : ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಲಿಂಕ್ ಮೈ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಐಡಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ-5 : 16 ಅಂಕಿಗಳ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಐಡಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ my ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ.
ಹಂತ-6 : ಇಂಡೇನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ReKYC ಆಯ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ-7 : ಬಳಿಕ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ-8 : ನಂತರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಳಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಫೇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಎಚ್ಪಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ e-KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:-
ಹಂತ-1 : ಎಚ್ಪಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ಡಿ ಹಾಗೂ HP Pay ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ-2 : HP Pay ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ-3 : ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ, eKYC ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ-4 : ಮುಂದಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಫೇಸ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ-5 : ಆಧಾರ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ e-KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:-
ಹಂತ-1 : ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ಡಿ ಮತ್ತು ಹಲೋ ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ-2 : ನಂತರ ಹಲೋ ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.
ಹಂತ-3 : ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ eKYC ಅಥವಾ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಹಂತ-4 : ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ e-KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.