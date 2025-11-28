ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂಬರ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಆಗಿಲ್ವಾ... ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

EPFO Mobile Number Link: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ಆಗಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೌಕರರ ಸಂಬಳದಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎರಡೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡರೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ...
ಹಂತ-1: ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು, ಉದ್ಯೋಗಿ ಮೊದಲು ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://unifiedportal.epfo.gov ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು.
ಹಂತ-2: ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿ ತಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ನಂತರ, 'ಸೈನ್ ಇನ್' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ-3: ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಟಿಪಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ.
ಹಂತ-4: ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲಿಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ-5: ನಂತರ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಂತ-6: ಇದರ ನಂತರ, ನೀವು "ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಂತ-7: ನಂತರ, “ಮೊಬೈಲ್ ಒಟಿಪಿ ಪಡೆಯಿರಿ” ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಟಿಪಿ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನಂತರ, "ಸಲ್ಲಿಸು" ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ-8: ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.