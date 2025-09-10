ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಮಾಸಿಕ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇದು

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು.
ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯ ರಚನೆ :
ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಗಳು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮಯ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.
ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? :
ಇದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ ಎಂದಾದರೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.
- ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಯಸುವ ಲಾಭವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
- ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ 6% ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
- ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರ್ಷಾಶನ, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ಯೋಜನೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೆ :
- ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (SCSS),ಸಮತೋಲಿತ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿಯಂತಹ 8% ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಇವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಾಕು.
- ಇನ್ನೂ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಲಾಭದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ, 1.2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೆ :
- ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು 12% ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
SWP: ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಗ :
ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಯೋಜನೆ (SWP) ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉಳಿದ ಹಣವು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 2.5 ಕೋಟಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಇದೆ ಎಂದಾದರೆ ಅವರು SWP ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1 ಲಕ್ಷ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಅವನು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಿಧಿಯು ಸರಾಸರಿ 8-10% ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ :
ಇಂದಿನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು 10-15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದೇ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮೂಲ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದಿರಬಹುದು.