ತಪ್ಪಾದ UPI ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು

Wrong UPI Transaction: ನೀವು ತಪ್ಪಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 7, 2025, 12:27 PM IST
  • ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ.
  • UPI ಐಡಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
  • ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಣವನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತಪ್ಪಾದ UPI ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು

ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೆಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. 

ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, "ಸೆಂಡ್‌" ಬಟನ್ ಒತ್ತುವ ಮೊದಲು ನಾವು ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಅಥವಾ UPI ಐಡಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ನೀವು ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನೀವು Google Pay, PhonePe, Paytm, ಅಥವಾ BHIM ಬಳಸಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಿ:

•ವಹಿವಾಟು ರಶೀದಿ
•UTR ಸಂಖ್ಯೆ (ವಿಶಿಷ್ಟ ವಹಿವಾಟು ಉಲ್ಲೇಖ)
•ವಹಿವಾಟಿನ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತ
•ಬೆಂಬಲ ತಂಡವು ನಿಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು NPCI (ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ) ಮೂಲಕ ಮರುಪಾವತಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಣವನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO Rules: ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕವೂ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಡ್ಡಿ?

•ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೆಂಬಲವು ಸಹಾಯ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, NPCI ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿ.

•ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಮತ್ತು NPCI ನಂತರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

1. ನಿಮ್ಮ UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ Google Pay, PhonePe, Paytm, ಅಥವಾ BHIM ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು "ಸಹಾಯ" ಅಥವಾ "ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಹಂತಗಳು:
•ನಿಮ್ಮ UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ.
•ತಪ್ಪು ವಹಿವಾಟನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
•"ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ" ಅಥವಾ "ವರದಿ ಮಾಡಿ" ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
•ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ “ತಪ್ಪಾದ UPI ವಹಿವಾಟು” ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
•ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ: ವಹಿವಾಟು ಐಡಿ, ದಿನಾಂಕ, ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಐಡಿ.
•ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಬೆಂಬಲ ತಂಡವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು NPCI ನಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Arecanut Price Today: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತುಮಕೂರು & ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

2. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ:

•UPI ವಹಿವಾಟು ಐಡಿ
•ಫಲಾನುಭವಿ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ UPI ಐಡಿ
•ವಹಿವಾಟಿನ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ
•ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ NPCI ಮೂಲಕ ವಿವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸಬಹುದು.

3. NPCI ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ
ನೀವು NPCI ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ: 1800-120-1740 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ವಹಿವಾಟಿನ ನಂತರ ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

4. NPCI ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಳಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯದಿದ್ದರೆ, ನೀವು NPCI ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ನೀವು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ:

•ವಹಿವಾಟು ಐಡಿ
•UTR ಸಂಖ್ಯೆ (ವಿಶಿಷ್ಟ ವಹಿವಾಟು ಉಲ್ಲೇಖ)
•ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ
•ಕಳುಹಿಸುವವರ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ UPI ಐಡಿಗಳು
•ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನೀವು ದೂರಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ!

(ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ.. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

NPCI Helplinewrong UPI transaction

