Edible Oil Prices: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಇದೀಗ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಗಳು ಜಿಗಿದಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಗೃಹಿಣಿಯರ ಮನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿರತೆ ಈಗ ಮುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಖಾದ್ಯ ತೈಲಗಳ ದರಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಆಮದು ಕುಸಿತವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಆಗಮನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಹಬ್ಬಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ರೂ.136 ರಿಂದ 145, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ರೂ.143 ರಿಂದ 150 ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ರೂ.170 ರಿಂದ 210 ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಿರುವ ಶೇಕಡಾ 20 ಆಮದು ಸುಂಕವೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.