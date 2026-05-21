Subhash Chandra Goenka life story : ಅದೊಂದು ಕಾಲ... ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಬಂಡವಾಳ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದ್ದ ದಿನಗಳವು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಕೇವಲ ಹಣವಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನೇ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಬದಲಿಸುವ ಛಲವಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದ. ಅವರೇ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ.
Dr. Subhash Chandra success story : ಕೇವಲ 17 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಆ ಯುವಕ ದೆಹಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಯುವಕ ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಪಯಣ, ಮುಂದೆ 'ಎಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್' ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣೆಬರಹವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
ಮನರಂಜನೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ : ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ಅಂದಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ 'ಎಸೆಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್' ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ವಿದೇಶಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತೀಯರು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಯಿತು.
'ಜೀ' ಕ್ರಾಂತಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ 'ದೂರದರ್ಶನ' ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ಸೀಮಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜನರು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸವಾಲನ್ನೇ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಹಿಂದಿ ಮನರಂಜನಾ ಚಾನೆಲ್ 'ಜೀ ಟಿವಿ' (Zee TV) ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
ಜೀ ಟಿವಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಉದ್ಯಮದ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಎಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ದೇಶದ ಮೊದಲ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಖಾಸಗಿ ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್ 'ಜೀ ನ್ಯೂಸ್' ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಜಾಗತಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ 'ಜೀ ಟಿವಿ ಯುಕೆ' ಪ್ರಸಾರ ಆರಂಭಿಸಿತು.
ಭಾರತೀಯರ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಡಿಟಿಎಚ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 'ಡಿಶ್ ಟಿವಿ' (Dish TV) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ 'ಡಿಎನ್ಎ' (DNA) ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರಪಳಿ 'ಇ-ಸಿಟಿ ಬಯೋಸ್ಕೋಪ್' ಮನರಂಜನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದವು.
ಕೇವಲ 17 ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಆ ಒಂದು ಕನಸು, ಇಂದು ಹತ್ತು ದಶಕಗಳನ್ನು (100 ವರ್ಷಗಳು) ಪೂರೈಸಿ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮ, ಮನರಂಜನೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 40,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್' ಇಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವೀಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಿನಿಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯನ ಮನೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.
ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿರುವ ಎಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಈ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಪಯಣ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಯಶೋಗಾಥೆಯಲ್ಲ, ಅದರಂತೆ, ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ, ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ, ಇಂದಿನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ..