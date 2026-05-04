ಮುಂಬೈ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಸುದ್ದಿಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ವಾರದ ಆರಂಭದ ದಿನವೇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು:
ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 500 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು.ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು 9:40ರ ಸುಮಾರಿಗೆ 900 ಅಂಕಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಿಗಿತ ಕಂಡು 77,501 ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.ಇತ್ತ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಕೂಡ 192 ಅಂಕಗಳ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ 24,190 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖರೀದಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 325 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದ ಷೇರುಗಳು 2% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾದರೆ, ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ (FMCG) ವಲಯವು 1% ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ 903 ಷೇರುಗಳ ಪೈಕಿ 742 ಷೇರುಗಳು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿವೆ. 69 ಷೇರುಗಳು ತಮ್ಮ 52 ವಾರಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸದೃಢತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.