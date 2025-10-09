DA Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶೇ 8 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ..!

ನವದೆಹಲಿ: 5 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು 6 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
5ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರವನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇ. 466 ರಿಂದ ಶೇ. 474 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
5 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2005 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು. 6 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಅವಧಿ ಜನವರಿ 2006 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಒಂದು ವರ್ಗವು ಇನ್ನೂ 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಅವರ ವೇತನ ರಚನೆಗಳು 5 ನೇ ಮತ್ತು 6 ನೇ ವೇತನ ಫಲಕಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ದು. ವೇತನ ಸಮಿತಿಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಹೊಸ ವೇತನ ಸಮಿತಿಯ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, 6 ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ/ದರ್ಜೆ ವೇತನದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಶೇ. 252 ರಿಂದ ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇ. 257 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯು ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಂತಹ ನಂತರದ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅವರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸದ ಕಾರಣ, 5ನೇ ಮತ್ತು 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.