English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

DA Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶೇ 8 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ..!

 5ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 9, 2025, 02:35 PM IST
  • 5 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2005 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು.
  • ಜನವರಿ 2006 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
  • 5 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2005 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು

Trending Photos

ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್‌ ಜೋಡಿ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಿಗೆ..
camera icon7
Ramarajan
ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್‌ ಜೋಡಿ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಿಗೆ..
ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : 53% ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
camera icon8
income tax
ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : 53% ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
138 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
camera icon6
Shani Margi
138 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರ ಬದಲಿಗೆ ಈ ದಿನ ಇರಲಿದೆ ರಜೆ! ಶಾಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಲೋಸ್‌
camera icon7
Diwali Holiday
ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರ ಬದಲಿಗೆ ಈ ದಿನ ಇರಲಿದೆ ರಜೆ! ಶಾಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಲೋಸ್‌
DA Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶೇ 8 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ..!

Add Zee News as a Preferred Source

ನವದೆಹಲಿ: 5 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು 6 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

5ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರವನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇ. 466 ರಿಂದ ಶೇ. 474 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

5 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2005 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು. 6 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಅವಧಿ ಜನವರಿ 2006 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಒಂದು ವರ್ಗವು ಇನ್ನೂ 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಅವರ ವೇತನ ರಚನೆಗಳು 5 ನೇ ಮತ್ತು 6 ನೇ ವೇತನ ಫಲಕಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ದು. ವೇತನ ಸಮಿತಿಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಹೊಸ ವೇತನ ಸಮಿತಿಯ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟಾಕೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ್ನೇ ಆಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್!‌ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರೂ ಹೌದು!

ಇದಲ್ಲದೆ, 6 ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ/ದರ್ಜೆ ವೇತನದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಶೇ. 252 ರಿಂದ ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇ. 257 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯು ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಂತಹ ನಂತರದ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅವರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸದ ಕಾರಣ, 5ನೇ ಮತ್ತು 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

About the Author
DA Hike UpdateDA Hike todayDA Hike NewsDA hike ALERTDearness Allowance Hike

Trending News