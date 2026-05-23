Electric bike price: ಉತ್ತಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. 3,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಎಂಐಗೆ 500 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಯ ಏನು ಇಲ್ಲಿದೆ.
Electric bike price: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 25 ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ.. ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು..
ಹೊಸ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುವ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದ ಈ ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಅದ್ಭುತವು ವಾಹನ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ X+ ಬೈಕ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ನೀವು ಈ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಬೈಕ್ನ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಓಲಾ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ಮಾದರಿಯಾದ 9.1kWh ರೂಪಾಂತರದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 1,89,999 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಕೇವಲ 2.7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 40 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಗರಿಷ್ಠ 125 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಈ ಬೈಕ್, ಒಂದೇ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 501 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಓಲಾ ಕಂಪನಿಯು ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ 4.5kWh ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಹ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,29,999. ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಒಂದೇ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 252 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಚಾಲನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ - ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಇಕೋ. ಬಳಕೆದಾರರ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ, ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 50 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ ಖಾತರಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಬೈಕ್ ಹಲವು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್-ಬೈ-ವೈರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಶಕ್ತಿ ಚೇತರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಬೈಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು 4.3-ಇಂಚಿನ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಬೈಕ್ ತುಂಬಾ ಆಧುನಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಓಲಾದ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ Move OS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಿಯೋ-ಫೆನ್ಸಿಂಗ್, ಟೈಮ್-ಫೆನ್ಸಿಂಗ್, ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ರಿಮೋಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಂತಹ ಹೈಟೆಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಿರಿದಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕವು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಓಲಾ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 9.1 ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಹೆಚ್ ಬೈಕ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಮೇ 29 ರಂದು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಬುಕಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೀವು ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ರೂ. 30 ಸಾವಿರ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 189999 ರಿಂದ ರೂ. 159999 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ರೂ. 20 ಸಾವಿರ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ.. ನಂತರ ಈ ದರ ರೂಪಾಯಿ 139999 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೈಕ್ ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ.. ಶೇಕಡಾ 8 ರಷ್ಟು ಸಾಲದ ದರದಲ್ಲಿ.. 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 2,840 ರವರೆಗೆ EMI ಇರಲಿದೆ.
