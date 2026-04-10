ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ ಖರೀದಿಸಿ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

EV battery subscription: ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ (BaaS) ಎಂಬ ನವೀನ ಮಾದರಿಯು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೊಂದಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಮಾದರಿಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸುವಾಗ ಪಾವತಿಸುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಮೊದಲಿಗೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ V1 ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ... ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 84,500 ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್, BaaS ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 49,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 86 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಂಪರ್ಕ, Anti-theft alarm, ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ವಿಡಾ VX2 ಗೋ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ BaaS ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 44,990 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರಿಮೂವೆಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದು ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 92 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 70 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್, ರಿವರ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
3ನೇಯದು ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್... ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. BaaS ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 59,999 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರವು 212 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಟಿಎಫ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ BaaS ಮಾದರಿಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.