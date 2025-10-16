English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

Online electricity bill : ಮೊದಲು ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಜನರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ.. ನೀವೂ ಸಹ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್‌ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಲೇಬೇಕು..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 16, 2025, 04:55 PM IST
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

Electricity bill pay : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸೇವೆಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಜನರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅನುಕೂಲತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆ.  

ಹೌದು.. ಮೊದಲು ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದೇಶವೂ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಂಚಕರು ನಕಲಿ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಘೋಷಿಸಿದ 7 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು : ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ "ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಪಾವತಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಆತುರದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿದನು, ಆದರೆ ನಂತರ ಲಿಂಕ್ ನಕಲಿ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡನು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು.

ಇಂತಹ ವಂಚನೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ನಕಲಿ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಂಚಕರು ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಯು ನಾಗರಿಕರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಡವರಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಈ ಯೋಜನೆ, ಕೇವಲ 755 ರೂ, ಪಾವತಿಸಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪಡೆಯಿರಿ...!

ಯಾವುದೇ ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಲಿಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. "ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಭಯಭೀತರಾಗಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಬೇಡಿ. ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಎಂದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಇಲಾಖೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

