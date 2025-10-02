English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EMI ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! RBI ನ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಪೋನ್‌ ಲಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್

RBI Rules on EMI Phones: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಲು ಆರ್‌ಬಿಐ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸಾಲ ಪಡೆದು ಇಎಂಐನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಅನವಯವಾಗಲಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 2, 2025, 04:33 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ಇಎಂಐ (EMI) ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ
  • ಗ್ರಾಹಕರು ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಖರೀದಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರಬಹುದು

EMI ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! RBI ನ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಪೋನ್‌ ಲಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್

RBI Rules on EMI Phones : ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ಇಎಂಐ (EMI) ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಖರೀದಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. RBI ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಮನೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ 2024 ರ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಣ್ಣ ಇಎಂಐ ಸಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ ಖರೀದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. RBI ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಫೋನ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರ ಪೂರ್ವ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಲಾಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಬ್ಬದ ದಿನ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..! ಚಿನ್ನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆಯೂ ಕುಸಿತ: ಇಂದಿನ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ನಿಯಮವು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಹಕ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ನಂಬಿರುವಂತೆ, ಈ ಕ್ರಮವು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದಾಗ, ರಿಮೋಟ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 25 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ...! LIC ಯಿಂದ ಸೂಪರ್ ಯೋಜನೆ..!

ಹೀಗಾಗಿ, EMI ಮೂಲಕ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಹೊಸ RBI ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

