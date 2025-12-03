English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಲೋನ್‌ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ತರ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ..! ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಿಂದ ಇಎಂಐ ಇಳಿಕೆ..?

ಲೋನ್‌ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ತರ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ..! ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಿಂದ ಇಎಂಐ ಇಳಿಕೆ..?

EMI Reduction: ಲೋನ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತರಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. RBI ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಇಎಂಐಗಳು ಇಳಿಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 3, 2025, 05:37 PM IST
  • ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಗವರ್ನರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
  • ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3–3.5% ರೂಪಾಯಿ ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸಲು ಯಾವ ಬಿಯರ್ ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೆ.?
camera icon10
beer
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸಲು ಯಾವ ಬಿಯರ್ ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೆ.?
ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್..! ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಲಾಭವಲ್ಲ ಬಿಡಿಗಾಸು ಸಿಗಲ್ಲ
camera icon5
Gold Investment
ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್..! ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಲಾಭವಲ್ಲ ಬಿಡಿಗಾಸು ಸಿಗಲ್ಲ
ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್‌ ಲಾಭ
camera icon6
Fine Jewellery
ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್‌ ಲಾಭ
ಸದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದೇ ಹೋಯ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ- ಪ್ರಭಾಸ್‌ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ?! ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌
camera icon6
Anushka Shetty Prabhas Engagment
ಸದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದೇ ಹೋಯ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ- ಪ್ರಭಾಸ್‌ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ?! ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌
ಲೋನ್‌ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ತರ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ..! ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಿಂದ ಇಎಂಐ ಇಳಿಕೆ..?

EMI Reduction: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿರುವುದು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. RBI ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ನೀಡುವ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಇಎಂಐಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ RBI ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ MPC ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದರ ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ MPC ಒಟ್ಟು 100 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗಸ್ಟ್‌ನ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ 0.25% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ, GST ಕಡಿತ, ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಸುಧಾರಣೆ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು. ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ, RBI ದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

GDP ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಂದಾಜನ್ನೂ RBI 6.8% ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. CPI ಅಂದಾಜನ್ನು 2.6% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಜ್ಞರು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ದರ ಕಡಿತ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಗನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿಕೆ ಬಳಿಕ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಇಳುವರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ OIS ಡೇಟಾವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ದರ ಕಡಿತವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಎರಡು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಚರ್ಚೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಗವರ್ನರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3–3.5% ರೂಪಾಯಿ ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಥಿತಿಗೊಳಿಸಲು RBI ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂಪಾಯಿ ಏಷ್ಯಾದ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ, RBI ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

RBI Repo Rate CutRBI December policyEMI Reductionloan EMI newsRBI Governor Sanjay Malhotra

Trending News