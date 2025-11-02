ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ EPFO ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ! ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ!

Employee Enrollment Scheme: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರು “ನೌಕರರ ದಾಖಲೆ ಯೋಜನೆ 2025” ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವು, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ತಮ್ಮ ನೌಕರರನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆ ನವೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ EPF ಕೊಡುಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಭಾರಿಯಾದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಕೇವಲ ₹100 ನಾಮಮಾತ್ರದ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಸುಲಭ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು — “EPFO ಕೇವಲ ನಿಧಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ.” ಅವರು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ದಕ್ಷತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಆಧಾರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು, ಆಗ ಅದು ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ 5 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ
ಇದಕ್ಕೂ ಜೊತೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಆಯುಕ್ತ ರಮೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು “EPFO 3.0 ವೇದಿಕೆ” ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸರಳೀಕೃತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಯೋಜನೆ, ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿದ ECR (Electronic Challan cum Return) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ 500 ರೂ. ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್!? ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ RBI..
ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಂದನಾ ಗುರ್ನಾನಿ ಅವರು ಇಪಿಎಫ್ಒಯ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದರು. ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಧಾರ್ ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗ 7 ಕೋಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು “ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿಕಾಸಿತ್ ಭಾರತ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ (PMVBRY)” ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯು 3.5 ಕೋಟಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಉದ್ಯೋಗ ವಲಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.