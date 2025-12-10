EPFO ಅಪ್ಡೇಟ್: PF ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ₹28,000.. ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

EPFO News: ನೌಕರರ PF ಹಣದ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಈಗ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ PF ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 9.25% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೆ ನೌಕರರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯವಾದ ಮೊತ್ತ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ. EPFOನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಮೊತ್ತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2025 ಮತ್ತು 2026ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 9.25ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದು. ಈ ದರವು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡಾ 1ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 8.25 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ತನ್ನ PF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ 28 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟು EPF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಧರಿಸಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. EPF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಹಣವಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು.
ಎಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ?
ಸರ್ಕಾರದ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ PF ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 75 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ EPF ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
PF ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು 011-22901406 ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ SMS ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.