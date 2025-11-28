English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನೌಕರರು ಈ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ NPS ನಿಂದ UPS ಗೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು..! ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ!

ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS) ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2025 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ನಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಐಚ್ಛಿಕ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ತರಲಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 28, 2025, 05:07 PM IST
  • ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ನಿವೃತ್ತರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ನವೆಂಬರ್ 30, 2025 ರ ಗಡುವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ (NPS) ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ (UPS) ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಉಳಿದಿವೆ.ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ನವೆಂಬರ್ 30 ಅನ್ನು ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.

NPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ನಿವೃತ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನವೆಂಬರ್ 30, 2025 ರ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಡುವೆಯೇ 7357640733700 ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ..!

ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು?

ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS) ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2025 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ನಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಐಚ್ಛಿಕ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ NPS ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (PFRDA) ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಹತಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಅರ್ಹ ಚಂದಾದಾರರು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸ್ವಿಚ್ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಂತರ NPS ಗೆ ಮರಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ವಿಕಸನಗೊಂಡಂತೆ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಯಾ ನೋಡಲ್ ಕಚೇರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಯುಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? 

ನೀವು ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಕೇಂದ್ರ ದಾಖಲೆ ಕೀಪಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (CRA) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನೋಡಲ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಎಲ್ಲಾ ನೋಡಲ್ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗಂಭೀರ್ ವಜಾ? ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು NPS ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಯೇ?

ಹೌದು, ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ (NPS) ವಿಶಾಲ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (PFRDA) ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.ಇದು ಕೆಲವು ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಯುಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸರಾಸರಿ ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಇದು ಸಂಗಾತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಂತರ NPS ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದೇ?

ಹೌದು. ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ NPS ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾರು ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು?

ಈ ಹಿಂದೆ NPS ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮತ್ತು ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 30, 2025 ರ ಗಡುವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಗಡುವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಯುಪಿಎಸ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಮ್ಮ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

