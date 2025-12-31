English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPFO PF Pension: ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಬದಲಿಸಿದಾಗ ಹಳೆಯ PF ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಗು ಮತ್ತು ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ನಷ್ಟವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. 10 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಇದು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 31, 2025, 02:04 PM IST
  • ಹಳೆ ಕಂಪನಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ 36 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ‌ ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
  • ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು EPFO ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಬಹುದು.

EPFO: ಕೆಲಸ ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ.. ಪಿಂಚಣಿಯೂ ಕೈ ತಪ್ಪುತ್ತೆ!

EPFO PF Pension News: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಸದಸ್ಯರು ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಬದಲಿಸಿದಾಗ ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್‌ (PF) ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ‌ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಇದು ನಿವೃತ್ತಿ ಹಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಿಂಚಣಿ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ನೌಕರರು ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PF) ಖಾತೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೆನಪಾದರೂ ‘ನಂತರ ಮಾಡೋಣ’ ಎಂಬ ಧೋರಣೆ ಕೆಲವರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಅಥವಾ ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ.

ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆ: 
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್‌ (PF) ಖಾತೆಗೆ 36 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ (ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ನೌಕರನ ಕಡೆಯಿಂದ) ಆ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಬರುವ ಬಡ್ಡಿ ಹಣಕ್ಕೆ ನೀವು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  ಹಳೆಯ ಹಣವನ್ನು ಹೊಸ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ ಆಗ ಅದು ಸಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಯ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO 3.0 ಹೊಸ ಅಪ್‌ಡೇಟ್:‌ ಪಿಎಫ್‌‌ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ನಿಯಮ ಬದಲು.. ಪಿಂಚಣಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್‌

ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆ ಲಿಂಕ್:
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹತ್ತು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರುತ್ತದೆ.‌ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. 

ಪಿಎಫ್‌ ವರ್ಗಾವಣೆ: 
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿಯು ಕೂಡ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಸರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ:
ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹಳೆಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸದೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯ ಅವಧಿಯು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌: ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ₹15,000

ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ (EPFO) ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಬಹುದು. UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸುಲಭ. ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು PAN ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ unifiedportal-mem.epfindia.gov.in ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ - ಒಬ್ಬ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ' ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬಳಿಕ 'EPFiGMS' ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

EPFO PF PensionEPFOPFpensionPF transfer

