EPFO ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್.. PF ಹಣ ಪಡೆಯುವ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! ‌

EPFO new rule: PF ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕೊಡುಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 16, 2025, 03:07 PM IST
  • ಪಿಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ
  • ಈಗ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ

EPFO ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್.. PF ಹಣ ಪಡೆಯುವ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! ‌

EPFO: ಪಿಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಅವರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದಾದ ಹೊಸ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಏನೆಂದರೇ, ಮೃತರಿಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗುವಿದ್ದರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೋಷಕರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಅಂದರೆ, ಇದೀಗ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತ ಸದಸ್ಯರ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಾಗ, ರಕ್ಷಕತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದು ಮೃತ ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದಿನಿಂದ, ಮೃತರ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಾಗ, ರಕ್ಷಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ.

ಈ ಹಿಂದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಿಧನರಾದಾಗ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಪಿಎಫ್), ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ರಕ್ಷಕತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾರಣ, ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ, "ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣದ ತ್ವರಿತ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಕ್ಷಕತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವು ನಿಧಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಹವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ:
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗುವಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು. ಇದು ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

EPF ಫಾರ್ಮ್ 20: ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು?
ಮೃತ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಪಿಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ 20 ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸದಸ್ಯರ ನಾಮಿನಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಮೃತ ಸದಸ್ಯರ ಪೋಷಕರು ಬಳಸಬಹುದು.

EPFO ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ:

* ಸದಸ್ಯರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ದರೆ: ಅವರ ಪೋಷಕರು.

ಸದಸ್ಯರ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ: ಮಾನ್ಯ ನಾಮಿನಿ ಇದ್ದರೆ, ನಾಮಿನಿ. ನಾಮಿನಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪೋಷಕರು.

ಯಾವುದೇ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ: ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೃತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬೇಕು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸದಿದ್ದರೆ: ಮೃತರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ, ಮೃತರ ಪಿಎಫ್ ನಿಧಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

