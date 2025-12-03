English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • 7 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. 8.25% ರಷ್ಟು ಇಪಿಎಫ್ ಹೆಚ್ಚಳ!

7 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. 8.25% ರಷ್ಟು ಇಪಿಎಫ್ ಹೆಚ್ಚಳ!

EPF interest rate: ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಏನದು? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ...   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 3, 2025, 11:29 AM IST
  • ನಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.
  • ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
  • 2024–25ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 8.25%ಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.

Trending Photos

ಡಾಲರ್‌ ಎದುರು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ರೇಕ್‌? ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ
camera icon5
rupee
ಡಾಲರ್‌ ಎದುರು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ರೇಕ್‌? ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ! ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು..
camera icon8
DMart Tips
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ! ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು..
ಡಿ.5ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
camera icon4
Guru Gochar
ಡಿ.5ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ.. 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon12
planets transit 2025 effects
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ.. 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
7 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. 8.25% ರಷ್ಟು ಇಪಿಎಫ್ ಹೆಚ್ಚಳ!

EPF interest rate: ನಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಣ್ಣದು, ಸಾಮಾನ್ಯದ್ದು ಮತ್ತು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತದ್ದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ತಿರುವು: 2025ರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಹಣವು ವಾರ್ಷಿಕ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹಲವು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು, 2024–25ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 8.25%ಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. 7 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ.ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಮನೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಿಂದಿರುವ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಹಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ 2025: ನಿಖರವಾಗಿ 8.25%
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ 2025ರ ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ವಾರ್ಷಿಕ 8.25% ಆಗಿದೆ. ಈ ದರವು ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ:

* ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಕೊಡುಗೆ
* ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕೊಡುಗೆ
* ನೀವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ

ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅದನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ವಿಧಾನವು ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್..!‌ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ

ನೀವು ಈ ಹಣವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. 

8.25% ಬಡ್ಡಿ ದರವು 2025ರಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮರೆಮಾಡುವ ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ: ಇಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ 8.25% ಆದಾಯ ಅಪರೂಪ.

2025ರಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ:
* ಸರಾಸರಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸುಮಾರು 5%ರಷ್ಟಿದೆ.
* ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್‌ಡಿಗಳು ತೆರಿಗೆಗೂ ಮೊದಲು 6–7%ರಷ್ಟು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
* ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಉಳಿತಾಯಗಾರರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವೆನಿಸುತ್ತವೆ.

ಇಪಿಎಫ್ ದರವು ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಇತರ "ಸುರಕ್ಷಿತ" ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಆರಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಕೇವಲ ಉಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ—ಇದು ಮುಂದಿನ ದಶಕಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇಪಿಎಫ್ ಪ್ರಬಲ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:

ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಬಡ್ಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತವು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ : ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದಲೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಮಾಹಿತಿ

ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗೆ?
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸರಳವಾದ ಮಾಸಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ:

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 10ನೇ ತಾರೀಖು ಮತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ನಡುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಸೂತ್ರ:
ಆರಂಭಿಕ ಬಾಕಿ + ಮಾಸಿಕ ಕೊಡುಗೆ
ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಸೇರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹5,000 ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೊಡುಗೆ ₹60,000 ಆಗುತ್ತದೆ. 8.25% ದರದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಕೇವಲ ಬಡ್ಡಿಯೇ ಸರಿಸುಮಾರು ₹5,000–6,000 ಆಗುತ್ತದೆ. 20–30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 

ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಇತಿಹಾಸ: ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶಕ
ಜನರು ಇಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ನಂಬಲು ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಸ್ಥಿರತೆ. ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ:
2021–22: 8.10%
2022–23: 8.10%
2023–24: 8.25%
2024–25 (2025): 8.25%

ತ್ವರಿತ ಲಾಭಗಳಿಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವ ಬದಲು, ನೀವು 20–30 ವರ್ಷಗಳಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸ್ಥಿರತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

2025ರಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಗಿಂತ ಮೀರಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಇಪಿಎಫ್ ಕೇವಲ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹಣವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

2025ರಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಫ್ ಈ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ:

* ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ, ವಸತಿ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ **ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ
* 5 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ.
* ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಬಳಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಹಣದ ಸುಲಭ ವರ್ಗಾವಣೆ.
* ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊಡುಗೆ , ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್..! ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಲಾಭವಲ್ಲ ಬಿಡಿಗಾಸು ಸಿಗಲ್ಲ

ಇಪಿಎಫ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಇಪಿಎಫ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಬಳದ ಸಂಪೂರ್ಣ 12% ಜಮಾ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಮ್ಮ KYC (ಆಧಾರ್, PAN, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು) ಅನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ.
ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ನಂತರದ ಕಾನೂನು ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಾಮಿನಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸೇರಿಸಿ.

2025ರಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಇನ್ನೂ ಯೋಗ್ಯವೇ?

2025ರ ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ 8.25% ಇರುವುದರಿಂದ, ಇಪಿಎಫ್ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ, ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳತ್ತ ತಳ್ಳದೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

1. ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ 8.25% ಪೂರ್ತಿ 2025ಕ್ಕೂ ಖಾತರಿಯಾಗಿದೆಯೇ?
ಹೌದು. 8.25% ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು 2024–25ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವರ್ಷವಿಡೀ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಪಿಎಫ್ ದರಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ದರವು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ! ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು..

2. 2025ರಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವೇ?
ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿಯು ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೊಡುಗೆ ₹2.5 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಗದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, 5 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ಇಪಿಎಫ್ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

3. ನನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ?**
ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ನೋಡಬಹುದು.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

EPF interest rateEquity InvestmentRetirement Corpustax benefits EPFmutual funds vs EPF

Trending News