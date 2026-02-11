EPFO 3.0: EPF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಈಗ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ

EPFO 3.0: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಎಂದರೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 80 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಪದೇ ಪದೇ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಸುತ್ತುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು, ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ATM ಮೂಲಕ UPI ಮೂಲಕ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಇರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಡಕುಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 (EPFO 3.0) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ATM, UPI ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೇಕಡಾವಾರು EPF ಹಣವನನು ಮೀಸಲು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಹುಪಾಲು ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವುಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್.. ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ₹52,000! ಪಿಎಫ್ ನೂತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
EPFO 3.0 ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ನ ಗುರಿ:
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಯುಎಎನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಉಮಾಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಹಕ್ಕು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ತರುವಾಯ, ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ವಯಂ-ಇತ್ಯರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅರ್ಜಿ ಇನ್ನೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಇನ್ನೂ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, EPFO 3.0 ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತ, ಕಾಗದರಹಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ EPFO 3.0 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಹ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಯುಪಿಐ ಪಿನ್ ಬಳಸಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಸಾಹತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ: ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ಕ್ರಮವು ಸುಮಾರು 80 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 50 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಇಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಇದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯುಪಿಐ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದರ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.