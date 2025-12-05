English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಉಡುಗೊರೆ : ಜನವರಿಯಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ATMನಿಂದ EPF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ! ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು!

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಉಡುಗೊರೆ : ಜನವರಿಯಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ATMನಿಂದ EPF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ! ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು!

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವು EPF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ EPF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ? ATM ಮತ್ತು UPI ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ? ಎನ್ನುವುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Dec 5, 2025, 03:38 PM IST
  • ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ
  • ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ?
  • PF ಖಾತೆಯನ್ನು UPI ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು

ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಪಿಎಫ್) ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು 5 ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕಾರು ಖರೀದಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಿದ RBI:EMI ಅಗ್ಗವಾಗಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ?:  
- ಹೊಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 
- ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 
- ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ, ಚಂದಾದಾರರು ಎಟಿಎಂನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. 
- ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, EPF ಸದಸ್ಯರು EPFO ​​ಅನುಮೋದಿಸಿದ ATMಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಮೋದಿತ ATM ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
- ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ (ಯುಎಎನ್) ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. 
- ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. 
- ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

EPFO 3.0: PF ಖಾತೆಯನ್ನು UPI ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು : 
UPI ಬಳಸಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ PF ಖಾತೆಯನ್ನು UPIನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, EPF ಸದಸ್ಯರು GPay, PhonePe, Paytm ಮುಂತಾದ UPI ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ PF ಖಾತೆಗಳಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

ATM ಮತ್ತು UPI ಮೂಲಕ PF ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು? : 
EPFO 3.0 ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ , ATMನಿಂದ ಹಣ  ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ 50% ಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. UPI ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಬಳ ಆ ದಿನದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ!

ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಷರತ್ತುಗಳು ಯಾವುವು? : 
- ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲು 90% ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. 
- ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಮನೆ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. 
- ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ನಂತರ 75% ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. 
- ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲು ಉದ್ಯೋಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. 
- ನೀವು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಯ 50% ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಇಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ? : 
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ,  ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಇತರ ಯಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ? : 
- ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, 80 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಚಂದಾದಾರರ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. 
- ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 
- ಪಿಎಫ್ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಇದ್ದರೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 
- EPFO ​​3.0 ನಲ್ಲಿ, ದೋಷಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, e-KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. 
- ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. 
- ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ರಲ್ಲಿ, ವಸತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ ಮುಂತಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

EPFOPF Money withdrawalPF MoneyUPIPF Money from ATM

