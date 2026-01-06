EPFO: ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ PF ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು PF ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈಗ ಸರಳೀಕರಿಸಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದಂತಹ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನೌಕರರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಅರ್ಹ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ 100 % ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು?
1.ಅಗತ್ಯಗಳು: ಈ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, 12 ತಿಂಗಳ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಸಾಕು.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು: ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಅವನ/ಅವಳ ಕುಟುಂಬದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊತ್ತದ 100% ವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 3 ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಶಿಕ್ಷಣ: ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆ: ಉದ್ಯೋಗಿ, ಅವನ/ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಮೊತ್ತದ 100% ವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 5 ಬಾರಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ.. ಈಗ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಲೋಹದಲ್ಲಿ! ಒಂದು ಸಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಲಾಭ..
2. ವಸತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಗತ್ಯಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಹ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಡಿಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಖರೀದಿ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೃಹ ಸಾಲ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ 100 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ 12 ತಿಂಗಳ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
3. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಹೊಸ ಪಿಎಫ್ ನಿಯಮಗಳು ಅದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ.
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ: ಅರ್ಹ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ 100 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ 12 ತಿಂಗಳ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಂತಹ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 2 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಹಿಂದೆ, ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ವಿವಿಧ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ತಂದಿರುವ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ, ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಇತರರಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 100 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪಿಎಫ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ.. ಈಗ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಲೋಹದಲ್ಲಿ! ಒಂದು ಸಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಲಾಭ..