English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ.. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ.. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

EPFO: ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿವೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 8, 2026, 05:33 PM IST
  • ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು "EPFO 3.0" ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ
  • ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಛತ್ರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

Trending Photos

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ:‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ PPO ನಿಯಮ ಜಾರಿ.. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon8
major changes in pension rules
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ:‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ PPO ನಿಯಮ ಜಾರಿ.. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್!‘ಡ್ಯಾಡೀಸ್​ ಹೋಮ್​’ಯಶ್ ಮಾಡಿದೆ ರೂಲ್ಸ್
camera icon6
Yash
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್!‘ಡ್ಯಾಡೀಸ್​ ಹೋಮ್​’ಯಶ್ ಮಾಡಿದೆ ರೂಲ್ಸ್
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ..!
camera icon6
Siddaramaiah record
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ..!
DA Hike: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ 60% ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ!
camera icon6
DA hike
DA Hike: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ 60% ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ!
ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ.. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

EPFO: ನೀವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗದ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPFO) ಯ ವೇತನ ಮಿತಿ. ಈಗ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ "ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಗಡಿಯಾರ"ವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಳಿಗೆ ತರಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪಿಎಫ್ ಮಿತಿ ₹15,000 ನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪೆನ್ಶನ್!‌ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ..

11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೂಜಿ ಏಕೆ ನಿಂತಿದೆ?
ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು (ಸಂಬಳ ಮಿತಿ) ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು 2014 ರಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ₹6,500 ರಿಂದ ₹15,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು, ನಾವು 2025-26 ರಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು.

ಇಂದು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ₹15,000 ಮೀರಿದೆ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೂಡ ಇಪಿಎಫ್‌ಒನ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ವಿಚಿತ್ರ ವಿರೋಧಾಭಾಸವಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಮಿತಿಯು ಈಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಗಂಭೀರ ಕಳವಳದ ವಿಷಯ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಂಬುತ್ತದೆ.

ಫೈಲ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಚರ್ಚೆಯು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 2022 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಉಪಸಮಿತಿಯು ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಟಿ) ಸಹ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ, ಫೈಲ್ ಏಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ? ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ನಂತರ ತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಈಗ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರವೂ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್? ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್..

ಮಿತಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು
ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ಏನು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹21,000 ಅಥವಾ ₹25,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಸರಳ ಗಣಿತದೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಸ್ (ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ) ಗೆ ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ₹15,000 ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಮೂಲವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಿತಿಯನ್ನು ₹25,000 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ ₹1,250 ರಿಂದ ₹2,083 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹10,000 ಹೆಚ್ಚು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು "EPFO 3.0" ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಛತ್ರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿ ಎಂದರೆ ಇದು ಕಂಪನಿಗಳ (ಉದ್ಯೋಗದಾತರು) ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

EPFO wage ceiling newsSupreme Court PF orderEPF Salary Limit IncreaseEmployee Provident Fund latest updatepension fund calculation

Trending News