EPF Wage ceiling: ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಯೋಜನೆಯ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನವೀನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನೌಟಿಯಾಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕದವನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸೋಮವಾರ ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾ. ಜೆ.ಕೆ. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ. ಎ.ಎಸ್. ಚಂದೂರ್ಕರ್ ಅವರ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾ. ಜೆ.ಕೆ. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ. ಎ.ಎಸ್. ಚಂದೂರ್ಕರ್ ಅವರ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ (EPF Wage Ceiling Hike) ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿನಷ್ಟು ಮಿತಿ ಇದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಆದರೆ EPF ವೇತನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ದೂರ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಕೀಲರಾದ ಪ್ರಣವ್ ಸಚ್ದೇವ ಮತ್ತು ನೇಹಾ ರಥಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಸೆಳೆದರು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ PTI ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಸಂಬಳ ಮಿತಿ ಈವರೆಗೆ ಏಕೆ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ?
70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ EPF ಯೋಜನೆಯ ವೇತನ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಹಳ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 13-14 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಅಥವಾ ತಲಾ ಆದಾಯದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಾಡಿರುವುದಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು EPF ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಏನು?
2022ರಲ್ಲಿ EPFO ಉಪಸಮಿತಿಯು ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಳಿಯು ಸಹ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಹ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.