EPFO: ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPFO ​​ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ..

EPF withdrawal rules
: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 238ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (CBT) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, PF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸಹ ತರಲಾಯಿತು. ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ EPFO 3.0 ಅನ್ನ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆಗಳಿಂದ 100% ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಇದುವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 13 ನಿಯಮಗಳನ್ನ CBT ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ...
1. ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳು (ಶಿಕ್ಷಣ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮದುವೆ)
2. ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳು
3. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ 100%ವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಪಾಲು ಸೇರಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 10 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ 5 ಬಾರಿ ಹಣವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳು 7 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೀಡಲಿವೆ.
ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ
ಸದಸ್ಯರ ನಿವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 25% ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಇಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಠೇವಣಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 8.25% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನ 100% ಸ್ವಯಂ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದಾಖಲೆಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತಂದಿದೆ. ಅದು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಯೋಜನೆ. ಪಿಎಫ್ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ ತಡವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ದಂಡದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ಇದು. ಮೇ 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ₹2,406 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ದಂಡದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇಪಿಎಫ್ಒನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. “ವಿಶ್ವಾಸ್ ಯೋಜನೆ”ಯಲ್ಲಿ ದಂಡದ ದರವನ್ನ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಪ್ರತಿಶತ, ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ 0.25% ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ 0.50% ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪರಿಹಾರವಾದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೌಕರರಿಂದ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ.. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪಿಂಚಣಿ
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮಂಡಳಿಯು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (IPPB) ಜೊತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (DLC) ಸೇವೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ 50 ರೂ. ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಭರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವೃದ್ಧರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗದೆ ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ನಿರಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಕಡೆಗೆ EPFO 3.0
EPFO 3.0ಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾದರಿಗೆ ತರಲು ಸಮಗ್ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲೌಡ್-ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳು, API ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷಾ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪೈಕಿ...
• ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್: ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ತರಲಾಗಿದೆ.
• ಬಳಕೆದಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್: ಭದ್ರತಾ ವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಇ-ಆಫೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 7.0: ಫೈಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಗಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
• SPARROW: ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಡೆರಹಿತ ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
