EPFO ATM Fecility: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೇತನದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ (PF Account) ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಕಲೆಹಾಕುವ ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕ ಮಾರ್ಗವೇ. ಆದರೂ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು (EPF Members) ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕವೇ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು (PF Fund) ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು (EPFO Revolutionary Feature) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ:
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆಯೇ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಡ್:
ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 'ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಡ್' ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಇಪಿಎಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆಯೇ ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಎಫ್ ನಿಧಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರ ಹಣ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಉಪಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಜೊತೆ ಆರಂಭಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಎಟಿಎಂ (ATM) ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಬಹುತೇಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಎಟಿಎಂ ಸೌಕರ್ಯದ ಲಾಭವೇನು?
ನಿಧಿಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಘಾತೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವುದು ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು. ಎಟಿಎಂಗಳ ಪರಿಚಯವು ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಲಿ ಅವರ ಆರ್ಡಿ, ಎಫ್ಡಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಿಗಳಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಎಟಿಎಂ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನ:
ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ದೇಶದ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 70 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 78 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.