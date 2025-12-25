English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ: ಪಿಂಚಣಿ, ಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಾಗುವ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರು ಹೊಣೆಯಲ್ಲ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ

EPFO New Order: ಇದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು  PF ಖಾತೆದಾರರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇಯೋ, ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದಲೋ ಆಗಿದ್ದ ತಪ್ಪುಗಳು ಈಗ ಅಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾಗುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್.  

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 25, 2025, 10:55 AM IST
  • ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಆಗುವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಮೇಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ.
  • ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ: ಪಿಂಚಣಿ, ಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಾಗುವ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರು ಹೊಣೆಯಲ್ಲ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ

EPFO New Circular: ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು PF ಖಾತೆದಾರರು ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೇಳೆ ಕೆಲಮೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಕೂಡ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೀಗ EPFO ಕಚೇರಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿದೆ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಸಗುವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಮೇಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಮಾದಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈಗ  EPFO ಕಚೇರಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-  EPFO 3.0 ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ : PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ!

EPFO ಕಚೇರಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು  PF ಖಾತೆದಾರರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ EPFO ಕಚೇರಿ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಟ್ಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

EPFO ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ (ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು) ಅಥವಾ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇದು ಕಂಪನಿಯ ದೋಷ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ EPFO ಕಚೇರಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ PF ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದೆಂದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO: ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ.. 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ನೌಕರರನ್ನು EPS ಖಾತೆಯ ಬದಲು PF ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿಯಾದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಿರುವ EPFO ಕಚೇರಿ EPSಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲದಿದ್ದೂ ಕಂಪನಿಯು ಪಾಲನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ EPFO ಮುಂದಾಗಲಿದೆ.

ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ EPS ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಸರಿಯಾದ PF ಖಾತೆಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಲಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ತಪ್ಪಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
 

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

