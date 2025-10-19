ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಧಮಾಕ.. 100% ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಖಾತೆಗೆ ವಾಪಸ್‌!

EPFO: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ ಮುಂತಾದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ 100% ವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 13 ವಿಧದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ಸರಳೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. 1. ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ ಅಗತ್ಯಗಳು 2. ವಸತಿ ಅಗತ್ಯಗಳು, 3. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು.
ಈಗ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯ 100% ವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯನ್ನು 10 ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನಿರಾಕರಣೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ 25% ಖಾತೆ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 8.25% ಬಡ್ಡಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು 100% ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಐಪಿಪಿಬಿ) ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (ಡಿಎಲ್ಸಿ) ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ₹50 ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಭರಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಡಿಎಲ್ಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
EPFO 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾದರಿ, ಕ್ಲೌಡ್-ನೇಟಿವ್, API-ಫಸ್ಟ್, ಮೈಕ್ರೋಸರ್ವೀಸಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ವರಿತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ, ಸಂಬಳ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕೊಡುಗೆ, ಬಹುಭಾಷಾ ಸ್ವಯಂ-ಸೇವಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತವೆ. EPFO ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
• ನೀವು 100% ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು (ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ)
• ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 10 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ 5 ಬಾರಿ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
• ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವೆಯನ್ನು 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
• 25% ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಯಮದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
• ಸುಲಭ, ಕಾಗದರಹಿತ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕ್ಲೈಮ್ ಸೇವೆಗಳು.
• ವಿಶ್ವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
• TLC ನಿವೃತ್ತಿ ಸೇವೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿವೆ.
• ಡಿಜಿಟಲ್ EPFO 3.0 ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಳು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ, EPFO ಆಧುನಿಕ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ, ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.