  • ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಧಮಾಕ.. 100% ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಖಾತೆಗೆ ವಾಪಸ್‌!

EPFO: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 19, 2025, 09:39 AM IST
  • ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ.
  • ಈಗ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯ 100% ವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
  • ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

EPFO: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ ಮುಂತಾದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ 100% ವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 13 ವಿಧದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ಸರಳೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. 1. ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ ಅಗತ್ಯಗಳು 2. ವಸತಿ ಅಗತ್ಯಗಳು, 3. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು.

ಈಗ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯ 100% ವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯನ್ನು 10 ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನಿರಾಕರಣೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ 25% ಖಾತೆ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 8.25% ಬಡ್ಡಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು 100% ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಐಪಿಪಿಬಿ) ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (ಡಿಎಲ್‌ಸಿ) ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ₹50 ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಭರಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಡಿಎಲ್‌ಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

EPFO 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾದರಿ, ಕ್ಲೌಡ್-ನೇಟಿವ್, API-ಫಸ್ಟ್, ಮೈಕ್ರೋಸರ್ವೀಸಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ವರಿತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ, ಸಂಬಳ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕೊಡುಗೆ, ಬಹುಭಾಷಾ ಸ್ವಯಂ-ಸೇವಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತವೆ. EPFO ​​ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

• ನೀವು 100% ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು (ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ)
• ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 10 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ 5 ಬಾರಿ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
• ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವೆಯನ್ನು 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
• 25% ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಯಮದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
• ಸುಲಭ, ಕಾಗದರಹಿತ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕ್ಲೈಮ್ ಸೇವೆಗಳು.
• ವಿಶ್ವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
• TLC ನಿವೃತ್ತಿ ಸೇವೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿವೆ.
• ಡಿಜಿಟಲ್ EPFO ​​3.0 ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಳು.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ, EPFO ​​ಆಧುನಿಕ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ, ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

EPFO new withdrawal rulesPF claim settlement processDigital Life Certificate for pensionersEPFO 100 percent withdrawalEPFO ಹೊಸ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು

