EPFO: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್

ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ನೀಡಲಿದೆಯಂತೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರವು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2024-25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 8.25ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ. 8 ರಿಂದ 8.20 ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ. 8.25 ರಷ್ಟಿದ್ದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಸಭೆ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ. 8.25 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮಾಸಿಕ ದರವು ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ. 0.688 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಡಿಎಯ ಶೇ. 12 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಪಾಲು ಶೇ. 12. ಇದನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ. 8.33 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 1,250 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಶೇ. 3.67 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ, ಪಿಎಫ್ ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
EPFO ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ UPI ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ದೂರುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ PF ಸೇವೆಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
