ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPFOನಿಂದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌: PF ಕ್ಲೈಮ್, ವರ್ಗಾವಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ... ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ

'ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಲೈಟ್' ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದೆಯೇ ಆಫರ್‌ಗಳು, ವಿತ್‌ ಡ್ರಾಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ನೋಡುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 19, 2025, 03:16 PM IST
    • ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಲೈಟ್ ಸೇವೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ
    • ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ
    • ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಸುಲಭ

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPFOನಿಂದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌: PF ಕ್ಲೈಮ್, ವರ್ಗಾವಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ... ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ

EPFO 3.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು 'ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಲೈಟ್' ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

'ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಲೈಟ್' ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದೆಯೇ ಆಫರ್‌ಗಳು, ವಿತ್‌ ಡ್ರಾಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ನೋಡುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಣ ತುಂಬಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಿರಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ LIC ಯ ಅದ್ಬುತ ಯೋಜನೆ..!

ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಲೈಟ್
"ಸುಧಾರಣೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ API ಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ನ ವಿವರವಾದ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಹಂತವು ಒಂದೇ ಲಾಗಿನ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, PF ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಡ್ಯುಯಲ್ ಲಾಗಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಶನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಖಾತೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ನ ಸಮಗ್ರ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.

ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ವರ್ಗಾವಣೆ:

EPFO Annexure K - ಹಿಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ರಚಿಸಿದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 13 ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (Annexure K ) ಅನ್ನು ಹೊಸ PF ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, Annexure K ಅನ್ನು PF ಕಚೇರಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಈಗ, ಸದಸ್ಯರು ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ Annexure K ನ್ನು PDF ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಇದು EPS ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.

ಸದಸ್ಯರು PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗದಾತರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ತ್ವರಿತ ಇತ್ಯರ್ಥ:
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವಸಾಹತುಗಳು ಅಥವಾ ಮುಂಗಡಗಳ ವಿನಂತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಪಿಎಫ್ ಆಯುಕ್ತರು ಅಥವಾ ಕೆಳ ಶ್ರೇಣಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ವಸಾಹತು ವಿನಂತಿಗಳು, ಮುಂಗಡಗಳು, ಮರುಪಾವತಿಗಳು, ಚೆಕ್/ಇಸಿಎಸ್/ಎನ್‌ಇಎಫ್‌ಟಿ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೆ, ಹಲವಾರು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಹು-ಹಂತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಚೇರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೃಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಲೈಟ್, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತಗಳ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ದಿನವಾದ್ರೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಈ 6 ತಪ್ಪುಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ

"ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಸುಧಾರಿತ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಇಪಿಎಫ್‌ಒನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಡೆರಹಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಖೈತಾನ್ & ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲುದಾರ ವೈಭವ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.

 

 

