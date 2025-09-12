English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0: ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ

EPFO:  ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮೊದಲು ಇಪಿಎಫ್‌ಒದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 12, 2025, 12:36 PM IST
  • ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ
  • ಇಪಿಎಫ್‌ಒದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಸರ್ಕಾರ
  • ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಚಿಂತನೆ

Trending Photos

ಕನಿಷ್ಟ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 7 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ
camera icon6
pension
ಕನಿಷ್ಟ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 7 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ
ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಈ 4 ರಾಶಿಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
camera icon6
solar eclipse 2025
ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಈ 4 ರಾಶಿಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಕಿವುಚಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ.. ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲದೇ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
camera icon6
White Hair Remedies
ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಕಿವುಚಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ.. ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲದೇ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ !ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಗಗನದಿಂದ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ
camera icon7
Gold price
ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ !ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಗಗನದಿಂದ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0: ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ

EPFO 3.0: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೆ. ಇದೀಗ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ  ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಪಿಎಫ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 8ಕೋಟಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದುಕ್ ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪಿಎಫ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಎಟಿಎಂ, ಯುಪಿಐನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪಿಎಫ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಸುಲಭತೆಯು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-  ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ!

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸದಸ್ಯರ  ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ (ಯುಎಎನ್) ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಆಧಾರ್ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. 

ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಯುಪಿಐ (ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್) ಮೂಲಕವೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಿಎಫ್ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಲೇಮ್'ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸರಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಶ್ರಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕೀಮ್‌... ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತ

ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ: 
10, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 
ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

EPFOPFPF withdrawalEPFO ​​Newspension

Trending News