  • EPFO 3.0: ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂಬರ್‌ ನವೀಕರಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ & ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

EPFO 3.0: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂಬರ್‌ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಪಿಎಫ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 29, 2026, 08:30 PM IST
  • ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
  • ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ
  • ಇದು ಅವರ ಇಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

EPFO News: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 (EPFO 3.0) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂಬರ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.  

ಹೌದು, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುವ ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂಬರ್‌ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದು. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂಬರ್‌ ನವೀಕರಣ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ? 
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂಬರ್‌ ನವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ (UAN) ಲಿಂಕ್‌ ಆಗಲಿದೆ. ಸಕ್ರಿಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ UAN ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, OTP ಆಧಾರಿತ ಪ್ರವೇಶ, KYC ನವೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ ಸೆಟಲ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO Pension: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು?

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಫ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂಬರ್‌ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಂಬರ್‌ ನವೀಕರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ.

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲು ಹಂತ-ಹಂತದ  ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:-
* ಮೊದಲು ನೀವು https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್‌ ನಮೂದಿಸಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ. 
* ನಂತರ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೆನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
* ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ, ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ನಮೂದಿಸಿ.
* Authorization PIN ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
* ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ₹146 ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸೇರುತ್ತೆ ₹16 ಲಕ್ಷ

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ನವೀಕರಿಸಲು ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ ವಿಧಾನ:
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್‌ ಪಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ಮ್‌ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಧಾರ್/ಪ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಕಚೇರಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಈ ಎರಡೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸರಳ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಆಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣದ ನವೀಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆದರೆ ದೃಢೀಕರಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
 

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

