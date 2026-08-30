EPFO 3.0 New Rules: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ EPFO ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಲಿವೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಅಂದರೆ EPF ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ EPFO 3.0 ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. EPFO 3.0 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
UPI ಮೂಲಕ PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ
ಪ್ರಸ್ತುತ PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ EPFO 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ PF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ PF ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾತೆದಾರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
UPI ಮತ್ತು ATM ಮೂಲಕ PF ಹಣ
EPFO 3.0ರ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ UPI ಮತ್ತು UPI ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ATM ಮೂಲಕ PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸೇರಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಶೇಕಡಾ 50ರಿಂದ 75ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನ UPI ಅಥವಾ UPI ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ATM ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತವು ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. PF ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣವನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಳವಾಗಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಡೇಟಾಬೇಸ್
EPFO ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒಂದೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. PF ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸದಸ್ಯರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒಂದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ಆಟೋ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ
EPFO 3.0ರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಆಟೋ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನ ₹1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಅರ್ಹ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಮನೆ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮದುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ PF ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಆಟೋ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅರ್ಹ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಳವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಗಳು
EPFO ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು UAN ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ PF ಪಾಸ್ಬುಕ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಸೇವೆಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ PF ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ?
EPFO 3.0 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ PF ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಸರಳ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ, ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ, UAN ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು PF ಪಾಸ್ಬುಕ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ UPI ಮತ್ತು UPI ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ATM ಮೂಲಕ PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನ ₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ EPFO 3.0 ಮೂಲಕ PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಹಲವು ಸೇವೆಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಲಿವೆ. PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ.