EPFO 3.0 New Rules: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕೊಡುಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
EPFO 3.0 New Rules: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಠೇವಣಿ ಎಂತಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಎಂದರೆ ಪಿಎಫ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ತನ್ನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದರಡಿ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಜಂಜಾಟವಿಲ್ಲದೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದ್ದು, ನೀವು ಯುಪಿಐ, ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಹೊಸ ನಿಯಮ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಮಾಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ, ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇ ಮೂಲಕ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
EPFO 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ UPI-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ PF ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಯಾದ ನಂತರ, ಗ್ರಾಹಕರು ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯುಪಿಐ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನೀವು UPI ಮೂಲಕ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
UPI ಮೂಲಕ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳೇನು?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಈ ʼಐದುʼ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವೆಂದರೆ:-
1. ಯುಎಎನ್ ಸಕ್ರಿಯ:
ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ (UAN) ಸಂಖ್ಯೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪಿಎಫ್ (PF) ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಿಎಫ್ ಸೇವೆಗಳು, ಕೆವೈಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
2. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನವೀಕರಣ:
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
3. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರ ಅಪ್ಡೇಟ್:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮೊದಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ.
4. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರ:
ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ, IFSC ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಖಾತೆದಾರರ ಹೆಸರು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ UPI ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು KYC ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
5. ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್:
ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ OTP ಮೂಲಕ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, UAN ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು UPI ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ.