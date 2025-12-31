EPFO 3.0 Update: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಹಲವು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ PF ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಇಡುಗಂಟು ಸಿಗುವ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ (PF) ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಇಡುಗಂಟಿನ ಮೌಲ್ಯ ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲುನೋಟಕ್ಕೆ ಈ ವಾದ ಸರಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಟೀಕೆಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ PF ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಹಣವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಅರಿವು ಇರುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವೇ.
1. ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ:
ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ PF ಖಾತೆಯ ಶೇಕಡಾ 75ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಈಗ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಶೇಕಡಾ 75ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು.
2. ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ:
ಹಿಂದೆ 2 ತಿಂಗಳು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಸಿಗದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಅವರ EPF ಖಾತೆಯ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಈಗ 36 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
3. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣ:
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಉದಾರವಾಗಿವೆ.
* ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ:
ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ PF ಖಾತೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 10 ಬಾರಿ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ 3 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು.
* ಮದುವೆಗಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ:
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಮದುವೆಯ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು 5 ಬಾರಿ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಹಿಂದೆ 2 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು.
4. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಪಿಎಫ್ ಹಣ:
ಹಿಂದೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು PF ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಂದರೆ ಖಾತೆ ಶುರುಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಖಾತೆ ಶುರು ಮಾಡಿ 12 ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
5. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ:
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 12 ತಿಂಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
6. ಕಂಪನಿ ಲಾಕ್ಔಟ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ:
ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಅಥವಾ ಲಾಕ್ಔಟ್ ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಶೇಕಡಾ 75ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖಾತೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು.
ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್:
ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದರೂ ಸಹ ಇನ್ನುಳಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಬಡ್ಡಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವುಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಪ್ರಯೋಜನ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 (EPFO 3.0) ಜಾರಿ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣ ಬಹಳ ಬೇಗ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ.