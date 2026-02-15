ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿಸಲು ಇದು ಹೊಸ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ, ವಿವರಗಳ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ದೂರುಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಇಪಿಎಫ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆವೃತ್ತಿ 3.0 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ವೇಗವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಆಟೋ ಮೋಡ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕ್ಲೈಮ್ಗೆ 20 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ, ಇಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕ್ಲೈಮ್ ವಿನಂತಿಗಳಿಗಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ.. ಆದರೆ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
EPFO 3.0 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.. ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ PF ನಗದು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. EPFO ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕುಳಿತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ PF ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉಮಾಂಗ್ ಮತ್ತು UAN ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ, PF ಸೇವೆಗಳ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.