EPFO 3.0 PF Rules: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ಯುಪಿಐ ಹಾಗೂ ಎಟಿಎಂಗಳ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 "ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಎಂದರೇನು?
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 (EPFO 3.0) ತ್ವರಿತ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಾಪಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು UPI ಮತ್ತು UPI-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ATM ಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆಯೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೂಲಕವೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದು ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ನಿಯಮವೇನು?
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0ದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಇದರಡಿ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಅರ್ಹ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ 100% ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನವೀಕರಿಸಿದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿಯಲ್ಲಿ:
* ಗರಿಷ್ಠ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮಿತಿಯು ಸದಸ್ಯರ ಇಪಿಎಫ್ ನಿಧಿಯ 50% ರಿಂದ 75% ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
* ಇಪಿಎಫ್ ಒಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಕನಿಷ್ಠ 25% ಹಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು.
* ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ OTP ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹದಿಮೂರು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮೂರು ಸರಳ ಬಕೆಟ್ಗಳಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ - ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳು, ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು.
* ಮಾನವ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ವಸತಿ ಮುಂತಾದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಸತತ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿರುದ್ಯೋಗದಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸದಸ್ಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಚಂದಾದಾರರು ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸದಸ್ಯರ ಯುಪಿಐ ಪಿನ್ ಬಳಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಟಿಎಂಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾವತಿಗಳು ಅಥವಾ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಎಟಿಎಂ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?
ಯುಪಿಐ-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಎಟಿಎಂಗಳ ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದೆ:
* ಸದಸ್ಯರು UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.
* ಯಾವುದೇ ಯುಪಿಐ-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾಗಲಿದೆ? ಯಾವುದು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ, KYC ಪರಿಶೀಲನೆ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು 7-10 ದಿನಗಳ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ, UPI ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವ ನಿಯಮ ಬದಲಾಗಲ್ಲ?
ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ 75% ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮಿತಿಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ನವೀಕರಿಸಿದ ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ KYC ಅನುಸರಣೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ.
ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ?
ಹೊಸ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಎಟಿಎಂ ಆಧಾರಿತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಇಪಿಎಫ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಎಂದರೆ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 58 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಹತೆಯು 10 ವರ್ಷಗಳ ಇಪಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಇಪಿಎಸ್ ಸೇವಾ ದಾಖಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. "ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.