EPFO 3.0 Revolution: ಭಾರತದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿರುವ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO), ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ EPFO 3.0 ಸೌಲಭ್ಯ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ PF ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ UPI ಹಾಗೂ ATM ಮಾದರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹುತೇಕ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ EPF ಸದಸ್ಯರು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ EPFO 3.0 ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ UPI ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ PF ಹಣವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ EPFO ಖಾತೆಯನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಂತೆಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನ ATM ಮೂಲಕವೂ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು ದೊರೆಯಲಿದೆ.
EPFO 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೇಮ್ಗಳನ್ನ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ನಾಮಿನಿ ವಿವರಗಳನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ EPFO ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧುನೀಕರಿಸುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 7 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು EPF ಸದಸ್ಯರು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ದಿನನಿತ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. EPFO 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ದೂರುಗಳ ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ದಾಖಲಿಸಿ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ EPFO ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ KYC ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಖಾತೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ವೇಗಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ PF ಖಾತೆಯ ಮೇಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ EPFO ಸೇವೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನುಭವದಂತಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, UPI ಮತ್ತು ATM ವಿತ್ಡ್ರಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಜಾರಿಯಾದರೆ EPF ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಿಗಲಿದೆ. EPFO 3.0 ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.