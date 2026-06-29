/EPFO 3.0 ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ? ಪಿಎಫ್‌ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು? ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್‌ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

EPFO 3.0 Rollout News: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 (EPFO 3.0) ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸಕಲ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಯುಪಿಐ ಖಾತೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕವೇ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಿಗಲಿದೆ? ಇದರಡಿ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಎಟಿಎಂ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಪ್ರಯೋಜನ:
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳು ವೇಗಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿವೃತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 (EPFO 3.0) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ (ATM) ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ (UPI) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ(PF) ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಪಿಎಫ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಯಂ-ಕ್ಲೇಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ತಡೆರಹಿತ ನಿಧಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಂತಹ ಹಲವಾರು ಇತರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದರಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
UPI ಮತ್ತು ATM ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು: ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ?
ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾದ ಯುಪಿಐ, ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವು ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕುರಿತು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರು.
UPI ಮತ್ತು ATM ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು?
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಅಥವಾ ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಸದಸ್ಯರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಹ ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ 75% ವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಅರ್ಹತಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನವೀಕರಣಗಳಾದ ಯುಪಿಐ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ಸೌಲಭ್ಯವು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ 75% ವರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಚಂದಾದಾರರ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಫರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಲಾಕ್:
ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 25% ರಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿವೃತ್ತಿ ರಕ್ಷಣಾ ಬಫರ್ ಆಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ATM ಮೂಲಕ PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಪಿಎಫ್ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದ್ದು, ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಖಾತೆದಾರರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಎಟಿಎಂ ಪಡೆಯಲು, ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಯಾರು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ?
ಹೊಸ ಯುಪಿಐ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು, ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಕ್ರಿಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಯುಎಎನ್) ಅಗತ್ಯವಿದೆ. OTP ಆಧಾರಿತ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ನವೀಕರಿಸಿದ PAN, ಸರಿಯಾದ IFSC ಕೋಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಪಿಎಫ್ ಎಟಿಎಂ ಪಡೆಯಲು, ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ:
EPFO 3.0 ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಈಗಿರುವ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವವರೆಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅರ್ಹತಾ ಷರತ್ತುಗಳು, ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.
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