EPFO 3.0: ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ʼಪಿಂಚಣಿʼ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ?

EPFO 3.0 PF Withdrawal: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೌಕರರು ಶೀಘದ್ರಲ್ಲೇ ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕವೇ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು EPF ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸರಳ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ವಿಧಾನವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ʼಪಿಂಚಣಿʼ ಹಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವರ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ EPF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಶೇ.75 ರಷ್ಟು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಸೇವಾ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತು EPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
EPF ಮತ್ತು EPS ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ:
ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ ಬಗೆಗಿನ ನಿಯಮಗಳು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯು ಇಪಿಎಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಇಬ್ಬರೂ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳ ಮೇಲೂ ಮಿತಿ ಇದೆ, ಗರಿಷ್ಠ 75% ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ:
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಇಪಿಎಸ್ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾದ ಹಣವನ್ನು ಎಟಿಎಂ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಿಂದ (ಇಪಿಎಫ್) ಭಾಗಶಃ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸೇವಾ ಅವಧಿ, ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಅವರ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯು 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಉದ್ಯೋಗಿ ತಮ್ಮ EPF ನಿಂದ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ, ಅವರ EPS ಸೇವಾ ದಾಖಲೆಯು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅರ್ಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ:
ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಡಲು, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು 36 ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, 55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಇಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಅವರ ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ: ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇಪಿಎಫ್ನಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯು ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು?
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ಹಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 36 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ವಿರಾಮ, ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅಥವಾ 58 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಮುಂತಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳಿವೆ. ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯ ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 (EPFO 3.0) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ EPF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ EPF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯ ಕೀಲಿಯು EPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಎಟಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅದು ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.