EPFO News: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಇಸಿಆರ್ ಅನ್ನು ಮೇ 15 ರ ಮೊದಲು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
EPFO Alert: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರ ಇಸಿಆರ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಲನ್-ಕಮ್-ರಿಟರ್ನ್) ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮೇ 15, 2026 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಭಾರೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪ್ರಕಾರ, ಇಸಿಆರ್ ಅನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಔಪಚಾರಿಕತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದು ನೌಕರರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಂಪನಿಗಳು/ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳು, ಬಡ್ಡಿ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ.
ಇಸಿಆರ್ ಎಂದರೆ ಏನು?
ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಇಸಿಆರ್ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾದರಿಯ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್ ಕಡಿತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಸಿಆರ್ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ಇಸಿಆರ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ. ನೌಕರರ ಪಿಎಫ್, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು EDLI ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯದಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಸಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಂಪನಿಯು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಡೀಫಾಲ್ಟರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಇಸಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಮೇ 15 ಕೊನೆ ದಿನ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ 15 ನೇ ತಾರೀಖಿನೊಳಗೆ ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾಸದ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಪಿಎಫ್ ಪಾವತಿಯ ಇಸಿಆರ್ ಅನ್ನು ಮೇ 15 ರೊಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
15ನೇ ತಾರೀಖಿನೊಳಗೆ ಇಸಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳಡಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 15ನೇ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗೆ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಇಸಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಸಿಆರ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, 12% ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕ, 5% ರಿಂದ 25% ವರೆಗೆ ದಂಡ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ECR ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ECR ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಹಂತ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:
ಹಂತ- 1. ಉದ್ಯೋಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್ ಕಡಿತದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ.
ಹಂತ- 2. ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ
ಹಂತ- 3. ಯುಎಎನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ KYC ಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹಂತ- 4. ಇಸಿಆರ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಹಂತ- 5. ದೃಢೀಕರಣದ ನಂತರ ಚಲನ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿ.
ಹಂತ- 6. ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.