/EPFO Alert: ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ PF ಹಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು! UAN ಇದ್ದವರು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಯಿರಿ

EPFO Cyber Fraud: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆ (EPF)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು, ಫೇಕ್ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಂಚಕ ಸಂದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ EPFO ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. UAN, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, OTP, PAN, Aadhaar ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ EPFO ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಣ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನಕಲಿ EPFO ಲಿಂಕ್ಗಳಿಂದ ಮೋಸ
ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು EPFO ಅಥವಾ PF ಸೇವೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ EPFO ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ಪುಟಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಜನರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು ವಂಚಕರ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. SMS, WhatsApp, ಇ-ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ UAN ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮೂದಿಸಿದರೆ, ಆ ವಿವರಗಳು ವಂಚಕರ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
UAN ವಿವರ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ
ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ (UAN) ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ EPFO ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ. PF ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು UAN ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ UAN ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿ UAN, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ OTP ಕೇಳಿದರೆ ನೀಡಬಾರದು. EPFO ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಫೋನ್ ಕರೆ, WhatsApp ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
OTP ಕೊಟ್ಟರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ OTP ಪ್ರಮುಖ ಭದ್ರತಾ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬಂದ OTPಯನ್ನ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಬಹುದು. ʼನಿಮ್ಮ PF ಕ್ಲೇಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು OTP ಹೇಳಿʼ, ʼUAN ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು OTP ಬೇಕುʼ ಎಂಬಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಂಬಬಾರದು. OTPಯನ್ನ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು EPFO ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
Aadhaar, PAN ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಕ್ಕೂ ಎಚ್ಚರ
PF ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Aadhaar, PAN ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ವಂಚಕರು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆಗೆ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಕರೆ ಮಾಡಿ ʼನಿಮ್ಮ PF ಖಾತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕುʼ, ʼKYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕುʼ ಅಥವಾ ʼPF ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ ನೀಡಿʼ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ನಂಬಬಾರದು. Aadhaar ಸಂಖ್ಯೆ, PAN, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರ, ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ PIN ಅನ್ನ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. EPFO ಈ ರೀತಿಯ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು URL ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಯಾವುದೇ EPFO ಸಂದೇಶ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ವಿಳಾಸ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ವಂಚಕರು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೋಲುವ URLಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ Google ಅಥವಾ ಇತರ ಸರ್ಚ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಂಬುವ ಬದಲು ಅಧಿಕೃತ EPFO ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಅಪರಿಚಿತ APK ಅಥವಾ ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಂಚಕರು ʼPF ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲು ಈ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿʼ, ʼKYC ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಈ APK ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿʼ ಎಂಬ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಅಪರಿಚಿತ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದ APK, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಇಂತಹ ಫೈಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
EPFO ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ಈ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ
PF ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ EPFO ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. EPFO ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ UMANG ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೇ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ EPFO ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಪರಿಚಿತ ಖಾತೆಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ನಂಬಬಾರದು.
ಮೋಸವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ?
ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ UAN, OTP ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ EPFOಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ನೆನಪಿರಲಿ: ಈ 6 ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ
UAN, UAN ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, OTP, Aadhaar, PAN & ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಡಿ. EPFO ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶ ನಂಬುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಮೂಲವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ PF ಸೇವೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ʼಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಿ, URL ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿʼ ಎಂಬ EPFO ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ PF ಸದಸ್ಯರೂ ಪಾಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.