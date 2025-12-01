Ways To Check PF Balance: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ (EPF) ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಎಂದರೆ ಪಿಎಫ್ ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನೌಕರರು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಸ್ಎಂಎಸ್, ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್, ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಸೇವೆಗಳು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ಎಂಎಸ್, ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ವಿಫಲವಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಐದು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಪಿಎಫ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳು:
1. ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ:
ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ EPFOHO ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 7738299899 ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.
2. ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ:
ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 011-22901406 ನಂಬರ್ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಧಾನಗಳು ಸರಳವಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು EPFO ನೊಂದಿಗೆ ನವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದರೆ ಇವು ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು.
3. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ:
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಧಿಕೃತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು: ಮೊದಲಿಗೆ https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (UAN) ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು 'ಪಾಸ್ಬುಕ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ' ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮೊದಲು ಇಪಿಎಫ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಪೋರ್ಟಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಂದೆರ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಪಿಎಫ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನಗಳು:
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳಾದ ಎಸ್ಎಂಎಸ್, ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನಗಳು ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿವೆ.
4. ಉಮಾಂಗ್ ಆಪ್:
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಮಾಂಗ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ). ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೇವೆ, ಇಪಿಎಫ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನಂತಹ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
5. ಇಪಿಎಫ್ಒ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೇವೆ:
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 7738299899 ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಲಹೆಗಳು:
>> ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
>> ಪೋರ್ಟಲ್ ಲಾಗಿನ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
>> ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿ UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ WhatsApp ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.
>> ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ.