EPFO ದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ..! ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೆಷ್ಟು ಅರ್ಹರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ..!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ ಅಂತರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ), ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ದಾಖಲಾತಿ ಯೋಜನೆ - 2025 ಅನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು:
ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ (ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2026 ರವರೆಗೆ) ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 1 ಜುಲೈ 2017 ರಿಂದ 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರ ನಡುವೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಂತರ ಇಪಿಎಫ್ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಅಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಕವರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವಧಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ..! EPFO ದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯ..!
ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಸೆಕ್ಷನ್ 7Q ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲು, ಬಡ್ಡಿ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ₹100 ನಾಮಮಾತ್ರ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು - ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು EPF ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಅವು ಈ ಹಿಂದೆ ಇಪಿಎಫ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ. ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಇಪಿಎಸ್-1995 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಎ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾ 26 ಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಾಗಿ ₹ 100 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಔಪಚಾರಿಕ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸರಣಾ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿವ್ವಳದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಿಮಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ, ಇದು "ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ" ವಿಂಡೋವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದಂಡಗಳು ಅಥವಾ ಜಾರಿ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಸೀಮಿತ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೇವತೆಯಾದ್ರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಬಂಧಿ! 36ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಎಲ್ಲಾ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು EPFO ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಮುಖ-ದೃಢೀಕರಣ ಆಧಾರಿತ UAN ಅನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಲನ್-ಕಮ್-ರಿಟರ್ನ್ (ECR) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗದಾತರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಅಥವಾ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
ನಿಗದಿತ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಬರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆದರೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ತರದ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಮುಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿಂಡೋದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಬಹುದು.ಯುಎಎನ್ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ನೌಕರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ, ಸಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮವು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿವಾದಗಳು, ಬಡ್ಡಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ಜಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ, EPFO ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯನ್ನು ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಂಚಿತರಾದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರರು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.