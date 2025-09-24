English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPFO ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ATM ನಿಂದ EPF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು! ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..

EPFO ATM withdrawal: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವ PF ಹಣವನ್ನು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು EPFO ​​ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವಂತಹ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 24, 2025, 05:13 PM IST
  • ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
  • ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇರಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಂಡಳಿಯು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ

PF money withdrawal: ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಂತೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆ : ದೀಪಾವಳಿ ಸಡಗರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆರಗು 

ಹೌದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (CBT) ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೇ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇರಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಂಡಳಿಯು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, 'ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್'ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೇ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಿತಿಯ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆ : ದೀಪಾವಳಿ ಸಡಗರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆರಗು 

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 7.8 ಕೋಟಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿ ಸುಮಾರು 28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್‌ಬಿಐ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಐಟಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್‌ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಬಿಟಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರುತ್ತದೆ. 
 

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

