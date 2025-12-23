English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • EPFO: ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ.. 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

EPFO: ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ.. 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

EPFO: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ)ಯ ಹೊಸ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕವೇ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.   

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 23, 2025, 10:02 AM IST
  • ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌
  • ಇಪಿಎಫ್‌ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳ
  • ಇಪಿಎಫ್‌ ಎಟಿಎಂ ವಿತ್‌ಡ್ರಾವಲ್‌ ಕುರಿತಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Trending Photos

BBK 12: ನೋ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ವೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ ಔಟ್!?‌ ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..
camera icon6
Bigg Boss Kannada 12
BBK 12: ನೋ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ವೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ ಔಟ್!?‌ ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..
ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ರೆ ಬಡತನ ವಕ್ಕರಿಸೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌ ದುಡಿದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತೆ..
camera icon5
dust bin
ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ರೆ ಬಡತನ ವಕ್ಕರಿಸೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌ ದುಡಿದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತೆ..
EPFO ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯ ಈ ವಿಷಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ.. ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ!
camera icon6
EPF transfer
EPFO ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯ ಈ ವಿಷಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ.. ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ!
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲಾರಾಂ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ಕ್ಕೆ ಏಳಬಹುದು.!
camera icon7
health
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲಾರಾಂ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ಕ್ಕೆ ಏಳಬಹುದು.!
EPFO: ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ.. 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

EPFO PF money via ATM: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ)ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರೇ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 2026 ರ ಮಾರ್ಚ್‌ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮೊದಲೇ, ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಚಿವಾಲಯ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಪಿಎಫ್‌ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಯುಪಿಐ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರು ಎಟಿಎಂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕವೂ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್‌ ಮಾಂಡವೀಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಪಿಎಸ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಪರಿಹಾರ

ಇಪಿಎಫ್‌ ಎಟಿಎಂ ವಿತ್‌ಡ್ರಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲೀ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಎಟಿಎಂ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಿಖರ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಎಟಿಎಂ, ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಇಪಿಎಫ್‌ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು: 
ಮಾರ್ಚ್ 2026  ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಚಂದಾದಾರು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಮಾಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಟಿಎಂ ವಿತ್‌ಡ್ರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯಿಂದ 75% ವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಮನ್ಸುಖ್‌ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯ ಈ ವಿಷಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ.. ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ!

ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್‌ ಮಾಂಡವೀಯ, ಇಪಿಎಫ್ ಎಟಿಎಂ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ನವೀಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

Disclaimer : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗಿವೆ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ನಿಖರತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಖಾತರಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

EPF ATM WithdrawalEPFO 3.0EPFO Updateಇಪಿಎಫ್‌ಒಇಪಿಎಫ್‌

Trending News