EPFO: ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ.. 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

EPFO PF money via ATM: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ)ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರೇ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 2026 ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮೊದಲೇ, ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಚಿವಾಲಯ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಯುಪಿಐ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಎಟಿಎಂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕವೂ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಎಟಿಎಂ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲೀ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಎಟಿಎಂ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಿಖರ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಎಟಿಎಂ, ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಇಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು:
ಮಾರ್ಚ್ 2026 ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಟಿಎಂ ವಿತ್ಡ್ರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 75% ವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ, ಇಪಿಎಫ್ ಎಟಿಎಂ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ನವೀಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
