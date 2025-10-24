English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPFO‌ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ : PF ಸದಸ್ಯರು ಈಗ 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು

EPFO‌ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ : PF ಸದಸ್ಯರು ಈಗ 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು

get pf money in 2 minutes: ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ EPF ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 24, 2025, 03:44 PM IST
  • EPF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
  • ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ

EPFO‌ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ : PF ಸದಸ್ಯರು ಈಗ 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು

epf atm withdrawal: EPF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ.. EPFO ​​3.0. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PF) ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ATM ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು, ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ನಗದು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-19 ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಬದಲು : ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ

EPFO 3.0 ಎಂದರೇನು?
EPFO 3.0 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೈಟೆಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಸರ್ವರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ (PF) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು, ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ
ಮೊದಲು, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮೂರರಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಈಗ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆಯೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು 24x7 ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್‌ನಂತೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಪಿಎಫ್ ಎಟಿಎಂ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ UAN ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ EPFO ​​ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ATM ಗೆ ಹಾಕಿ, EPF ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿ, UAN ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ PF ಹಣವು ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. OTP ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಭದ್ರತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ರಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿನ ನೈಜ-ಸಮಯದ ದಾಖಲೆಯು ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-19 ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಬದಲು : ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ

EPFO ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟಲ್
EPFO 3.0 ನೊಂದಿಗೆ, EPFO ​​ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ವರ್ಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PF) ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಿಂದ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.

EPFO 3.0: ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ?
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏಕೀಕರಣ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 2026 ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

