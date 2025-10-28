ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ₹7,500ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭ

EPFO Pension Hike News: ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹7,500ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(ಇಪಿಎಫ್ಒ) ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ [ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಟಿ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹1,000ದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹7,500ವರೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಚಿಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೇವಾವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
|ಮಾಸಿಕ ಕೊಡುಗೆ (₹)
|ಸೇವಾವಧಿ
|ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ (₹)
|₹1,800
|20
|₹7,500
|₹3,600
|25
|₹10,500
|₹4,500
|30
|₹12,500
|₹5,000ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ
|35+
|₹15,000
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೀಸಲು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೆರವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?
ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪಿಂಚಣಿ ಮಿತಿಯ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಇಪಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಎಟಿಎಂ ರೀತಿಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ 5 ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭತ್ಯೆ, GPF ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭ