EPFO Big Update: ಕಂಪನಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ PF ಹಣ.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

EPFO Latest News: ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಸಹಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಂಪನಿ ಬದಲಿಸಿದಾಗ ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗೆ ತಮ್ಮ PF ಖಾತೆ ವರ್ಗಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವರ್ಗಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಚೇರಿ (EPFO) ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು EPF ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲೆಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದೇ. ಆದರೆ ನೌಕರ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬದಲಿಸಿದಾಗ ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯ PF ಖಾತೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ, ಕಂಪನಿ ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿ ನಂತರ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ (Automatic)ವಾಗಿಯೇ ಆಗಲಿವೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಮಾಡಿರುವ ನವೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ PF ಖಾತೆ ಬದಲಾಗಲು ಉದ್ಯೋಗಿ ಪರದಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ EPF ಮೊತ್ತವು ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಾಗಲಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಚೇರಿಯ (EPFO) ಹೊಸ ಕ್ರಮದಿಂದ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅಂದರೆ PF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ PF ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ನೌಕರ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಹಳೆಯ PF ಖಾತೆಯ ಬಾಕಿ ಹಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೊಸ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬದಲಿಸಿದ ನಂತರ PF ಬಾಕಿ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಯವರು ತಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತಲೇ ತಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ನೌಕರರು ತಮ್ಮದೇ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪರದಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಬದಲಾದ ಫಾರ್ಮ್ 13:
PF ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದ ಫಾರ್ಮ್ 13 ಎನ್ನುವುದು ಈಗ ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ. ಈಗೇನಿದ್ದರೂ ಆಟೊಮೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದರಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿವರಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಹಣ ಸಿಗದೆ ನೌಕರರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಚೇರಿಯ (EPFO) ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಯೋಜನ?
- ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿವೆ.
- ಪಿಂಚಣಿ ಭದ್ರತೆಗಂತೂ ಸಖತ್ ಸುಲಭ.
- ಇಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಭಯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರಲ್ಲ.
- ನಿರಂತರ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಖಚಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಇಪಿಎಫ್ ನಿಧಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಲಭ್ಯ.
ಭಾರೀ ಅನುಕೂಲ:
ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೌಕರರು ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ PF ಖಾತೆಗಳು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದು ನೌಕರರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾರೀ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.